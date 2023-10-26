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Бруев Николай Платонович

Место рождения

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

05.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Бруев Платон Иванович

Мать: Бруева Пелагея Андреевна

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бруева (Киян) Маланья

Военная служба
12.04.1917
Болезнь. 36-й пехотный Орловский полк
Рождение ребёнка
28.05.1919

Дочь: Жирикова (Бруева) Федосья

Мать ребёнка: Бруева (Киян) Маланья

Рождение ребёнка
10.04.1924

Сын: Бруев Гаврил Николаевич

Мать ребёнка: Бруева (Киян) Маланья

Полтавка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бруев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Бруева (Киян) Маланья

Полтавка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Кацалап (Бруева) Надежда

Мать ребёнка: Бруева (Киян) Маланья

Рождение ребёнка
16.03.1931

Дочь: Стогова (Бруева) Валентина

Мать ребёнка: Бруева (Киян) Маланья

Военная награда
08.04.1945
Медаль «За отвагу»Подвиг 24.03.1945
Военная награда
08.04.1945
Орден Отечественной войны II степени
Работа или профессия
По 05.05.1945
командующий оружейной | на фронте
Военная служба
По 05.05.1945
Ефрейтор
Смерть
05.05.1945
От ран

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