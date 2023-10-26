Бруев Николай Платонович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти05.05.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Бруев Платон Иванович
Мать: Бруева Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бруева (Киян) Маланья
Военная служба
12.04.1917
Болезнь. 36-й пехотный Орловский полк
Рождение ребёнка
28.05.1919
Дочь: Жирикова (Бруева) Федосья
Мать ребёнка: Бруева (Киян) Маланья
Рождение ребёнка
10.04.1924
Мать ребёнка: Бруева (Киян) Маланья
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Бруева (Киян) Маланья
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Кацалап (Бруева) Надежда
Мать ребёнка: Бруева (Киян) Маланья
Рождение ребёнка
16.03.1931
Дочь: Стогова (Бруева) Валентина
Мать ребёнка: Бруева (Киян) Маланья
Военная награда
08.04.1945
Медаль «За отвагу»Подвиг 24.03.1945
Военная награда
08.04.1945
Орден Отечественной войны II степени
Работа или профессия
По 05.05.1945
командующий оружейной | на фронте
Военная служба
По 05.05.1945
Ефрейтор
Смерть
05.05.1945
От ран