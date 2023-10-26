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Бруев Гаврил Николаевич

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Место рождения

Полтавка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.04.1924

Дата смерти

23.02.1991

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1924

Отец: Бруев Николай Платонович

Мать: Бруева (Киян) Маланья

Полтавка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С 1942 по 1950
Бракосочетание
27.07.1951

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Убинское, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.1991
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: ИБС

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