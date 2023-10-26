Бруев Гаврил Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1924
Дата смерти23.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1924
Отец: Бруев Николай Платонович
Мать: Бруева (Киян) Маланья
Военная служба
С 1942 по 1950
Бракосочетание
27.07.1951
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Убинское, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.1991
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: ИБС