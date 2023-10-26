Киян (Мильченкова) Феврония Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киян (Мильченкова) Феврония Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

18.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Милька Степан Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киян Трофим

Отец ребёнка: Киян Кузьма Арсеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киян Прокоп Кузьмич

Отец ребёнка: Киян Кузьма Арсеньевич

Смерть
18.11.1910

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