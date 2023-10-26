Киян (Мильченкова) Феврония Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти18.11.1910
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Милька Степан Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киян Трофим
Отец ребёнка: Киян Кузьма Арсеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киян Прокоп Кузьмич
Отец ребёнка: Киян Кузьма Арсеньевич
Смерть
18.11.1910