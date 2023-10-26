Киян Кузьма Арсеньевич
Место рожденияЧеркассы, Украина
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Киян Арсений
Мать: не указана
Черкассы, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киян Трофим
Мать ребёнка: Киян Феврония Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киян Прокоп Кузьмич
Мать ребёнка: Киян Феврония Стефановна
Смерть
Неизвестно