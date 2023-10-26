Киян Кузьма Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киян Кузьма Арсеньевич

Место рождения

Черкассы, Украина

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Киян Арсений

Мать: не указана

Черкассы, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киян Трофим

Мать ребёнка: Киян Феврония Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киян Прокоп Кузьмич

Мать ребёнка: Киян Феврония Стефановна

Смерть
Неизвестно
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