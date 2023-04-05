Никулин Радион Михайлович
Место рожденияЕтовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Дата рождения1774
Дата смерти1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Никулин Матвей Радионович
Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Артамон Радионович
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1857