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Никулин Радион Михайлович

Место рождения

Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда

Дата рождения

1774

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1798

Сын: Никулин Матвей Радионович

Мать ребёнка: не указана

Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Филип Радионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Артамон Радионович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1857
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