Никулин Артамон Радионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никулин Радион Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Никулин Филип Артамонович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Никулин Веденикт Артамонович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никулин Матвей Артамонович
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
До 1858