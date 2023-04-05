Никулин Артамон Радионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Артамон Радионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никулин Радион Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Никулин Филип Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Никулин Веденикт Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Никулин Матвей Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
До 1858
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