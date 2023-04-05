Никулин Веденикт Артамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Никулин Артамон Радионович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никулин Назар Ведениктович
Мать ребёнка: Ант..на Моисеевна
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ант..на Моисеевна
Смерть
После 1858