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Никулин Веденикт Артамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Никулин Артамон Радионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Никулин Назар Ведениктович

Мать ребёнка: Ант..на Моисеевна

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ант..на Моисеевна

Смерть
После 1858
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