село Нижняя Вязовка, село Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Нижняя Вязовка

Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1446Нижняя Вязовка (Ерзовка), с. каз.при рч. Вязовке.3222123481535Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Старо-Тепловская волость
793. Н. Вязовка (Ерзовка), село бывшее государственное, при речке Вязовке, дворов 169, жителей 1270, церковь православная, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бузулукский район
72532Нижняя Вязовкасело52°42'с.ш.52°38'в.д.N-39-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бузулукский муниципальный район, Сельское поселение Верхневязовский сельсовет
53612407111с Нижняя Вязовкасело
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