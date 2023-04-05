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Никулин Матвей Радионович

Место рождения

Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда

Дата рождения

1798

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Никулин Радион Михайлович

Мать: не указана

Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1818

Сын: Никулин Михаил Матвеич

Мать ребёнка: Агафья Леонтьевна

Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1857
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