Никулин Матвей Радионович
Место рожденияЕтовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Дата рождения1798
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Никулин Радион Михайлович
Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Агафья Леонтьевна
Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1857