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Штюрмер Лев Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Штюрмер Константин Людвигович

Мать: Штюрмер (Сплошнова) Елена Павловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Штюрмер Лев Львович

Мать ребёнка: Штюрмер (Крестинская) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1924

Дочь: Багрецова (Штюрмер) Наталья Львовна

Мать ребёнка: Штюрмер (Крестинская) Елена Николаевна

Смерть
1943
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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