Штюрмер Лев Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1922
Сын: Штюрмер Лев Львович
Мать ребёнка: Штюрмер (Крестинская) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1924
Дочь: Багрецова (Штюрмер) Наталья Львовна
Мать ребёнка: Штюрмер (Крестинская) Елена Николаевна
Смерть
1943
Челябинск, Челябинский, Челябинская область