Штюрмер (Сплошнова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штюрмер (Сплошнова) Елена Павловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.10.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руседская (Штюрмер) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Штюрмер Константин Людвигович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штюрмер Константин Людвигович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Штюрмер Лев Константинович

Отец ребёнка: Штюрмер Константин Людвигович

Смерть
Неизвестно

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