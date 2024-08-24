Штюрмер (Сплошнова) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения18.10.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руседская (Штюрмер) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Штюрмер Константин Людвигович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Штюрмер Лев Константинович
Отец ребёнка: Штюрмер Константин Людвигович
Смерть
Неизвестно