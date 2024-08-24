Штюрмер Константин Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руседская (Штюрмер) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Штюрмер (Сплошнова) Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Штюрмер Лев Константинович
Мать ребёнка: Штюрмер (Сплошнова) Елена Павловна