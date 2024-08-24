Штюрмер Константин Людвигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штюрмер Константин Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Штюрмер Элеонора Юлиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руседская (Штюрмер) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Штюрмер (Сплошнова) Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штюрмер (Сплошнова) Елена Павловна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Штюрмер Лев Константинович

Мать ребёнка: Штюрмер (Сплошнова) Елена Павловна

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