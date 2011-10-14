Багрецова (Штюрмер) Наталья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1924
Дата смерти14.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1952
Дочь: Голубицкая (Багрецова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1954
Дочь: Багрецова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1955
Дочь: Селичкина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1958
Дочь: Багрецова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1964
Сын: Багрецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич
Смерть
14.10.2011