Багрецова (Штюрмер) Наталья Львовна 25.12.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Багрецова (Штюрмер) Наталья Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1924

Дата смерти

14.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1924

Отец: Штюрмер Лев Константинович

Мать: Штюрмер (Крестинская) Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1952

Дочь: Голубицкая (Багрецова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1954

Дочь: Багрецова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.06.1955

Дочь: Селичкина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1958

Дочь: Багрецова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.11.1964

Сын: Багрецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Багрецов Иван Васильевич

Смерть
14.10.2011

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