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(Семёнова) Лукерья

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Место рождения

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1781 ст.

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Михайло

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1782 ст.

Сын: Фёдор

Отец ребёнка: Михайло

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Михайло

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ксенофонт

Отец ребёнка: Михайло

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1793 ст.

Дочь: Михайлова Марина

Отец ребёнка: Михайло

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайло

Смерть
Неизвестно
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