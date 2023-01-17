(Семёнова) Лукерья
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1781 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1782 ст.
Рождение ребёнка
1789 ст.
Рождение ребёнка
1792
Рождение ребёнка
12.07.1793 ст.
Дочь: Михайлова Марина
Отец ребёнка: Михайло
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло
Смерть
Неизвестно