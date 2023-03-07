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(Михайлов) Фёдор
(Михайлов) Фёдор
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Место рождения
Крюково
, Брылинская волость, Кашинский уезд
Дата рождения
17.02.1782 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
(Дорофеев) Михайло
1762 г.р.
Мать
(Семёнова) Лукерья
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1782 ст.
Отец:
Михайло
Мать:
Лукерья
Крюково
, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
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