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(Михайлов) Ефим
(Михайлов) Ефим
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Место рождения
Крюково
, Брылинская волость, Кашинский уезд
Дата рождения
11.03.1781 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
(Дорофеев) Михайло
1762 г.р.
Мать
(Семёнова) Лукерья
1760 г.р.
Жена
(Иванова) Фёкла
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1781 ст.
Отец:
Михайло
Мать:
Лукерья
Крюково
, Брылинская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Фёкла
Смерть
Неизвестно
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