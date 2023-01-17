(Михайлов) Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайлов) Ефим

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Место рождения

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

11.03.1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1760 г.р.

Жена

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1781 ст.

Отец: Михайло

Мать: Лукерья

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла

Смерть
Неизвестно
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