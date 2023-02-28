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Михайлова Марина

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Место рождения

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

12.07.1793 ст.

Дата смерти

17.08.1863

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1793 ст.

Отец: Михайло

Мать: Лукерья

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
11.07.1809 ст.

Муж: Максимов Терентий

Кононово, Кашинский, Тверская область
Поручители крестьяне: из села Кононово Николай Дмитриев, из деревни Крюково Трифон Афанасьев, из деревни Савёлково Артемий Ларионов.
Рождение ребёнка
18.11.1810

Сын: Александр

Отец ребёнка: Максимов Терентий

Кононово, Кашинский, Тверская область
Восприемником был Николай Дмитриев из села Кононово
Рождение ребёнка
17.11.1826 ст.

Дочь: Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Максимов Терентий

Кононово, Кашинский, Тверская область
Родилась в селе Кононово, Кашинского уезда, Тверской губернии
Смерть
17.08.1863
Кононово, Кашинский, Тверская область
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