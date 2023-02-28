Михайлова Марина
Место рождения
Дата рождения12.07.1793 ст.
Дата смерти17.08.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.07.1809 ст.
Муж: Максимов Терентий
Поручители крестьяне: из села Кононово Николай Дмитриев, из деревни Крюково Трифон Афанасьев, из деревни Савёлково Артемий Ларионов.
Рождение ребёнка
18.11.1810
Сын: Александр
Отец ребёнка: Максимов Терентий
Восприемником был Николай Дмитриев из села Кононово
Рождение ребёнка
17.11.1826 ст.
Дочь: Екатерина Терентьевна
Отец ребёнка: Максимов Терентий
Родилась в селе Кононово, Кашинского уезда, Тверской губернии
Смерть
17.08.1863