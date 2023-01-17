(Михайлова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Михайлова) Агафья

(Михайлова) Агафья

avatar

Место рождения

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Михайло

Мать: Лукерья

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close