Антонов Василий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Антонов Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Фролкова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Степанида Осиповна
Рождение ребёнка
06.04.1907
Сын: Антонов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Степанида Осиповна
Москва, церковь Георгиевская в Яндове, в доме Привалова
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Преклонская Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Степанида Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Антонов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Степанида Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павла
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище