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Антонов Василий Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Антонов Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Фролкова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
06.04.1907

Сын: Антонов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Степанида Осиповна

Москва, церковь Георгиевская в Яндове, в доме Привалова
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Преклонская Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Антонов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Степанида Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павла

Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
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