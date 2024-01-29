Антонова (Казакова) Степанида Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Казакова) Степанида Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Казаков Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1903 ст.

Муж: Антонов Василий Данилович

Москва, город федерального значения Москва
2126-3-130-449 и 459 Никольская в Звонарях церковь
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Фролкова (Антонова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Антонов Василий Данилович

Рождение ребёнка
06.04.1907

Сын: Антонов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Антонов Василий Данилович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Преклонская (Антонова) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Антонов Василий Данилович

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Антонов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Антонов Василий Данилович

Смерть
1932
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище

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