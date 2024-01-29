Антонова (Казакова) Степанида Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Казаков Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1903 ст.
2126-3-130-449 и 459 Никольская в Звонарях церковь
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Фролкова (Антонова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Антонов Василий Данилович
Рождение ребёнка
06.04.1907
Сын: Антонов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Преклонская (Антонова) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Антонов Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Антонов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий Данилович
Смерть
1932
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище