Фролкова (Антонова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролкова (Антонова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Антонов Василий Данилович

Мать: Антонова Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролков Пётр Евполович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролков Пётр Евполович

Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
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