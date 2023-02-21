Фролкова (Антонова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролков Пётр Евполович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище