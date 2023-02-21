Преклонская (Антонова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преклонская (Антонова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Антонов Василий Данилович

Мать: Антонова Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Валерий

Отец ребёнка: Преклонский Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Преклонский Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Преклонский Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преклонский Евгений

Смерть
Неизвестно
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