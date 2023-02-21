Преклонская (Антонова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Рождение ребёнка
1941
Сын: Валерий
Отец ребёнка: Преклонский Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Преклонский Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Преклонский Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Преклонский Евгений
Смерть
Неизвестно