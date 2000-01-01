Преклонский Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преклонский Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Преклонский Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Валерий

Мать ребёнка: Преклонская Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Преклонская Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Преклонская Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преклонская Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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