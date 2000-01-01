Преклонский Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Преклонский Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Валерий
Мать ребёнка: Преклонская Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Преклонская Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Преклонская Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно