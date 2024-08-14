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Чвилев Осип Васильевич

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Чвилев Василий Севастьянович

Мать: Чвилева Ирина

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чвилева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Чвилева Анна Осиповна

Мать ребёнка: Чвилева Прасковья Григорьевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Чвилева Марья Осиповна

Мать ребёнка: Чвилева Прасковья Григорьевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Чвилев Игнат Осипович

Мать ребёнка: Чвилева Прасковья Григорьевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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