Чвилева Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Чвилева Анна Осиповна
Отец ребёнка: Чвилев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Чвилева Марья Осиповна
Отец ребёнка: Чвилев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Чвилев Осип Васильевич