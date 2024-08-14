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Чвилев Василий Севастьянович

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Чвилев Севастьян Михеевич

Мать: Чвилева Татьяна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чвилева Ирина

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чвилев Осип Васильевич

Мать ребёнка: Чвилева Ирина

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чвилев Абросим Васильевич

Мать ребёнка: Чвилева Ирина

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Чвилева Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Чвилева Ирина

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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