Чвилев Василий Севастьянович
Место рождения
Дата рождения1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Чвилев Севастьян Михеевич
Мать: Чвилева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чвилева Ирина
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Чвилева Ирина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чвилев Абросим Васильевич
Мать ребёнка: Чвилева Ирина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Чвилева Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Чвилева Ирина