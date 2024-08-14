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Чвилев Севастьян Михеевич

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Чвилев Михей

Мать: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чвилева Татьяна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Чвилев Василий Севастьянович

Мать ребёнка: Чвилева Татьяна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Чвилев Аким Севастьянович

Мать ребёнка: Чвилева Татьяна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1813

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