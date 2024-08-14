Чвилев Севастьян Михеевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Чвилев Михей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чвилева Татьяна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Чвилев Василий Севастьянович
Мать ребёнка: Чвилева Татьяна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Чвилев Аким Севастьянович
Мать ребёнка: Чвилева Татьяна
Смерть
1813