Чвилева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чвилева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чвилев Василий Севастьянович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чвилев Осип Васильевич

Отец ребёнка: Чвилев Василий Севастьянович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чвилев Абросим Васильевич

Отец ребёнка: Чвилев Василий Севастьянович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Чвилева Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Чвилев Василий Севастьянович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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