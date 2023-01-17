Горматов Яков Еверьянович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти01.06.1866
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Воробьева Анисья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: Просковья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Горматов Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
01.06.1866