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Горматов Яков Еверьянович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

01.06.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Горматов Еверьян Ильич

Мать: Горматова Просковья Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Воробьева Анисья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Просковья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Горматов Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
01.06.1866
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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