Горматов Еверьян Ильич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиДо 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Горматов Илья Андреев
Мать: Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Горматов Ларион Еверьянов
Мать ребёнка: Горматова Просковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Горматов Кирилл Еверьянович
Мать ребёнка: Горматова Просковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Горматов Яков Еверьянович
Мать ребёнка: Горматова Просковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Горматов Иван Еверьянович
Мать ребёнка: Горматова Просковья Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1835