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Горматов Еверьян Ильич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

До 1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Горматов Илья Андреев

Мать: Пелагея Фёдорова

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Горматов Ларион Еверьянов

Мать ребёнка: Горматова Просковья Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Горматов Кирилл Еверьянович

Мать ребёнка: Горматова Просковья Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Горматов Яков Еверьянович

Мать ребёнка: Горматова Просковья Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Горматов Иван Еверьянович

Мать ребёнка: Горматова Просковья Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горматова Просковья Дорофеевна

Смерть
До 1835
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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