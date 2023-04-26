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Пелагея Фёдорова

Место рождения

Подгоры

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Фёдо Петров

Мать: не указана

Подгоры
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Авдотья Ильинична

Отец ребёнка: Горматов Илья Андреев

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Горматов Еверьян Ильич

Отец ребёнка: Горматов Илья Андреев

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Горматов Захар Ильин

Отец ребёнка: Горматов Илья Андреев

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Илья Андреев

Смерть
Неизвестно