Пелагея Фёдорова
Место рожденияПодгоры
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Фёдо Петров
Мать: не указана
Подгоры
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Авдотья Ильинична
Отец ребёнка: Горматов Илья Андреев
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Горматов Илья Андреев
Рождение ребёнка
1766
Сын: Горматов Захар Ильин
Отец ребёнка: Горматов Илья Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно