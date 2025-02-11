Горматов Захар Ильин
мужской, родился 1766, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецГорматов Илья Андреев1731 г.р.
МатьПелагея Фёдорова1731 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Горматов Максим Захарович1791 г.р.
Горматов Пётр Захаров1792 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Горматов Илья Андреев
Мать: Пелагея Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Горматов Максим Захарович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно