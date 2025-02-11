Горматов Захар Ильин 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматов Захар Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1766, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Горматов Илья Андреев1731 г.р.
Мать
Пелагея Фёдорова1731 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Горматов Максим Захарович1791 г.р.
Горматов Пётр Захаров1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Горматов Илья Андреев

Мать: Пелагея Фёдорова

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1791

Сын: Горматов Максим Захарович

Мать ребёнка: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1792

Сын: Горматов Пётр Захаров

Мать ребёнка: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1811
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Воскресенское

Смерть
Неизвестно

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