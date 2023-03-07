Горматова Просковья Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти12.01.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Горматов Ларион Еверьянов
Отец ребёнка: Горматов Еверьян Ильич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Горматов Кирилл Еверьянович
Отец ребёнка: Горматов Еверьян Ильич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Горматов Яков Еверьянович
Отец ребёнка: Горматов Еверьян Ильич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Горматов Иван Еверьянович
Отец ребёнка: Горматов Еверьян Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1841