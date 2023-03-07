Горматова Просковья Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова Просковья Дорофеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

12.01.1841

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Горматов Ларион Еверьянов

Отец ребёнка: Горматов Еверьян Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Горматов Кирилл Еверьянович

Отец ребёнка: Горматов Еверьян Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Горматов Яков Еверьянович

Отец ребёнка: Горматов Еверьян Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Горматов Иван Еверьянович

Отец ребёнка: Горматов Еверьян Ильич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Еверьян Ильич

Смерть
12.01.1841
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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