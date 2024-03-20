Млодик Яков Маркович
Место рожденияVilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти17.04.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Райхштейн Ягида
Мать ребёнка: Млодик Гита Наумовна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Млодик Гита Наумовна
Ленинградская обл., г. Ленинград
Рождение ребёнка
1926
Сын: Млодик Овод
Мать ребёнка: Млодик Гита Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Млодик София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Млодик Гита Наумовна
Смерть
17.04.1973
санкт петербург, город Санкт-Петербург, Russian Federation