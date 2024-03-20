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Млодик Яков Маркович

Место рождения

Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

17.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Млодик Мордух Янкелевич

Мать: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Райхштейн Ягида

Мать ребёнка: Млодик Гита Наумовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Млодик Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Млодик Гита Наумовна

Ленинградская обл., г. Ленинград
Рождение ребёнка
1926

Сын: Млодик Овод

Мать ребёнка: Млодик Гита Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Млодик София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Млодик Гита Наумовна

Смерть
17.04.1973
санкт петербург, город Санкт-Петербург, Russian Federation
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