Млодик (Брауде) Гита Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Райхштейн Ягида
Отец ребёнка: Млодик Яков Маркович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Млодик Яков Маркович
Ленинградская обл., г. Ленинград
Рождение ребёнка
1926
Сын: Млодик Овод
Отец ребёнка: Млодик Яков Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Млодик Яков Маркович
Смерть
Неизвестно