Млодик (Брауде) Гита Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМлодик (Брауде) Гита Наумовна

Млодик (Брауде) Гита Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Райхштейн Ягида

Отец ребёнка: Млодик Яков Маркович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Млодик Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Млодик Яков Маркович

Ленинградская обл., г. Ленинград
Рождение ребёнка
1926

Сын: Млодик Овод

Отец ребёнка: Млодик Яков Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Млодик Яков Маркович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close