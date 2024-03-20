Райхштейн (Млодик) Ягида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райхштейн (Млодик) Ягида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Млодик Яков Маркович

Мать: Млодик Гита Наумовна

Смерть
1996
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