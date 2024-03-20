Mlodik (Rubanovich Рубанович) Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mlodik (Rubanovich Рубанович) Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Место рождения

Grodno, Grodna District, Hrodna Region, Belarus

Дата рождения

1867

Дата смерти

?.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Grodno, Grodna District, Hrodna Region, Belarus
Бракосочетание
04.04.1886

Муж: Млодик Мордух Янкелевич

Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
20.05.1887

Дочь: Млодик Эмилия Марковна

Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич

Рождение ребёнка
23.12.1889

Сын: Млодик Исаак Маркович (Мордухович)

Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич

Vilnius, Vilna, Vilna
Рождение ребёнка
31.12.1891

Сын: Mlodik Yosif

Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич

Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Млодик Яков Маркович

Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич

Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
18.03.1898

Дочь: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)

Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич

Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
11.08.1902

Сын: Млодик Аркадий (Арон) Маркович (Мордухович)

Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич

Вильно
Смерть
?.12.1949
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Ленинград Преображенское кладбище
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