Mlodik (Rubanovich Рубанович) Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)
Место рожденияGrodno, Grodna District, Hrodna Region, Belarus
Дата рождения1867
Дата смерти?.12.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.04.1886
Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
20.05.1887
Дочь: Млодик Эмилия Марковна
Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич
Рождение ребёнка
23.12.1889
Сын: Млодик Исаак Маркович (Мордухович)
Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич
Vilnius, Vilna, Vilna
Рождение ребёнка
31.12.1891
Сын: Mlodik Yosif
Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич
Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Млодик Яков Маркович
Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич
Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
18.03.1898
Дочь: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)
Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич
Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
11.08.1902
Сын: Млодик Аркадий (Арон) Маркович (Мордухович)
Отец ребёнка: Млодик Мордух Янкелевич
Вильно
Смерть
?.12.1949
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Ленинград Преображенское кладбище