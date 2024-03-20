Млодик Мордух Янкелевич
Место рожденияСлуцкий район, Минская область, Belarus
Дата рождения1852
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Млодик Янкель
Слуцкий район, Минская область, Belarus
Бракосочетание
04.04.1886
Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
20.05.1887
Дочь: Млодик Эмилия Марковна
Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)
Рождение ребёнка
23.12.1889
Сын: Млодик Исаак Маркович (Мордухович)
Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)
Vilnius, Vilna, Vilna
Рождение ребёнка
31.12.1891
Сын: Mlodik Yosif
Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)
Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Млодик Яков Маркович
Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)
Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
18.03.1898
Дочь: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)
Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)
Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
11.08.1902
Сын: Млодик Аркадий (Арон) Маркович (Мордухович)
Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)
Вильно
Смерть
1928
Mogilev, Mahilyow District, Mogilev Region, Belarus