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Млодик Мордух Янкелевич

Место рождения

Слуцкий район, Минская область, Belarus

Дата рождения

1852

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Млодик Янкель

Мать: не указана

Слуцкий район, Минская область, Belarus
Бракосочетание
04.04.1886

Жена: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
20.05.1887

Дочь: Млодик Эмилия Марковна

Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Рождение ребёнка
23.12.1889

Сын: Млодик Исаак Маркович (Мордухович)

Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Vilnius, Vilna, Vilna
Рождение ребёнка
31.12.1891

Сын: Mlodik Yosif

Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Млодик Яков Маркович

Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
18.03.1898

Дочь: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)

Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
11.08.1902

Сын: Млодик Аркадий (Арон) Маркович (Мордухович)

Мать ребёнка: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Вильно
Смерть
1928
Mogilev, Mahilyow District, Mogilev Region, Belarus
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