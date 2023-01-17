Файбышев Лев Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФайбышев Лев Яковлевич

Файбышев Лев Яковлевич

avatar

Место рождения

Белорусская ССР, Минская обл., г. Минск

Дата рождения

1912

Дата смерти

27.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Файбышев (faybyshev) Яков (Yakov)

Мать: Файбышева ?

Белорусская ССР, Минская обл., г. Минск
Рождение ребёнка
05.12.1934

Дочь: Берта Львовна

Мать ребёнка: Мэри (Мария) Осиповна

Union of Soviet Socialist Republic
Рождение ребёнка
14.10.1939

Сын: Файбышев (faybyshev) Виктор (Viktor) Львович

Мать ребёнка: Мэри (Мария) Осиповна

Rusland
Военная служба
25.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
Коминтерновский РВК, г. Москва
Смерть
27.09.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close