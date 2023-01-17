Файбышев Лев Яковлевич
Место рожденияБелорусская ССР, Минская обл., г. Минск
Дата рождения1912
Дата смерти27.09.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Файбышев (faybyshev) Яков (Yakov)
Мать: Файбышева ?
Белорусская ССР, Минская обл., г. Минск
Рождение ребёнка
05.12.1934
Дочь: Берта Львовна
Мать ребёнка: Мэри (Мария) Осиповна
Union of Soviet Socialist Republic
Рождение ребёнка
14.10.1939
Сын: Файбышев (faybyshev) Виктор (Viktor) Львович
Мать ребёнка: Мэри (Мария) Осиповна
Rusland
Военная служба
25.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
Коминтерновский РВК, г. Москва
Смерть
27.09.1941