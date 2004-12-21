(Лунгина) Мэри (Мария) Осиповна
Место рожденияБелоруссия
Дата рождения1912
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Лунгин Осип
Мать: ?
Белоруссия
Рождение ребёнка
05.12.1934
Дочь: Берта Львовна
Отец ребёнка: Файбышев Лев Яковлевич
Union of Soviet Socialist Republic
Рождение ребёнка
14.10.1939
Сын: Файбышев (faybyshev) Виктор (Viktor) Львович
Отец ребёнка: Файбышев Лев Яковлевич
Rusland
Смерть
1978