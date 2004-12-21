(Лунгина) Мэри (Мария) Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лунгина) Мэри (Мария) Осиповна

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Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

1912

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лунгин Осип

Мать: ?

Белоруссия
Рождение ребёнка
05.12.1934

Дочь: Берта Львовна

Отец ребёнка: Файбышев Лев Яковлевич

Union of Soviet Socialist Republic
Рождение ребёнка
14.10.1939

Сын: Файбышев (faybyshev) Виктор (Viktor) Львович

Отец ребёнка: Файбышев Лев Яковлевич

Rusland
Смерть
1978
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