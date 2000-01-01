(Лунгина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лунгина) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мэри (Мария) Осиповна

Отец ребёнка: Лунгин Осип

Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунгин Лев Осипович

Отец ребёнка: Лунгин Осип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунгин Осип

Смерть
Неизвестно
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