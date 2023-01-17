Лунгин Лев Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лунгин Осип
Мать: ?
Рождение ребёнка
12.01.1920
Сын: Лунгин Семен Львович
Мать ребёнка: Галицкая-Лунгина Татьяна Павловна
Serpukhov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
Около 1949
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище, Москва, Российская Федерация