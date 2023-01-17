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Лунгин Лев Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1949

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лунгин Осип

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.01.1920

Сын: Лунгин Семен Львович

Мать ребёнка: Галицкая-Лунгина Татьяна Павловна

Serpukhov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галицкая-Лунгина Татьяна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
Около 1949
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище, Москва, Российская Федерация
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