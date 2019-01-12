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Лунгин Семен Львович

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Место рождения

Serpukhov, Russia

Дата рождения

12.01.1920

Дата смерти

29.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1920

Отец: Лунгин Лев Осипович

Мать: Галицкая-Лунгина Татьяна Павловна

Serpukhov, Russia
Рождение ребёнка
12.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунгина Лилианна Зиновьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунгина Лилианна Зиновьевна

Работа или профессия
Неизвестно
драматург и сценарист
Работа или профессия
Неизвестно
драматург и сценарист
Смерть
29.01.1996
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище, Москва, Российская Федерация
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