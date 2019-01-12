Лунгин Семен Львович
Место рожденияSerpukhov, Russia
Дата рождения12.01.1920
Дата смерти29.01.1996
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1920
Serpukhov, Russia
Рождение ребёнка
12.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунгина Лилианна Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
драматург и сценарист
Работа или профессия
Неизвестно
драматург и сценарист
Смерть
29.01.1996
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище, Москва, Российская Федерация