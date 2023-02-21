Галицкая-Лунгина Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1920
Сын: Лунгин Семен Львович
Отец ребёнка: Лунгин Лев Осипович
Serpukhov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунгин Лев Осипович
Работа или профессия
Неизвестно
доктор
Смерть
Около 1941
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище, Москва, Российская Федерация