Галицкая-Лунгина Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкая-Лунгина Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1920

Сын: Лунгин Семен Львович

Отец ребёнка: Лунгин Лев Осипович

Serpukhov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунгин Лев Осипович

Работа или профессия
Неизвестно
доктор
Смерть
Около 1941
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище, Москва, Российская Федерация
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