(Файбышева) Берта Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Файбышева) Берта Львовна

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Место рождения

Union of Soviet Socialist Republic

Дата рождения

05.12.1934

Дата смерти

21.12.2004

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1936 г.р.
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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1934

Отец: Файбышев Лев Яковлевич

Мать: Мэри (Мария) Осиповна

Union of Soviet Socialist Republic
Рождение ребёнка
02.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушак Юрий Наумович

Бракосочетание
1987

Муж: скрыто настройками приватности

Queens, New York, New York, United States
Бракосочетание
1987

Муж: Кушак Юрий Наумович

Queens, New York, New York, United States
Развод
Неизвестно

Муж: Кушак Юрий Наумович

Место жительства
Неизвестно
Middle Village, New York 11379, USA
Смерть
21.12.2004
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