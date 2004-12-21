(Файбышева) Берта Львовна
Место рожденияUnion of Soviet Socialist Republic
Дата рождения05.12.1934
Дата смерти21.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1934
Отец: Файбышев Лев Яковлевич
Мать: Мэри (Мария) Осиповна
Union of Soviet Socialist Republic
Рождение ребёнка
02.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кушак Юрий Наумович
Бракосочетание
1987
Муж: скрыто настройками приватности
Queens, New York, New York, United States
Бракосочетание
1987
Муж: Кушак Юрий Наумович
Queens, New York, New York, United States
Развод
Неизвестно
Муж: Кушак Юрий Наумович
Место жительства
Неизвестно
Middle Village, New York 11379, USA
Смерть
21.12.2004