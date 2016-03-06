Кушак Юрий Наумович
Место рождения
Дата рождения19.04.1936
Дата смерти06.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1936
Отец: Кушак Наум Исаакович
Мать: Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
02.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Берта Львовна
Рождение ребёнка
15.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
18.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1987
Жена: Берта Львовна
Queens, New York, New York, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Берта Львовна
Смерть
06.03.2016