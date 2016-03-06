Кушак Юрий Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушак Юрий Наумович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.04.1936

Дата смерти

06.03.2016

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1934 г.р.
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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1936

Отец: Кушак Наум Исаакович

Мать: Елизавета Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Берта Львовна

Рождение ребёнка
15.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
18.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1987

Жена: Берта Львовна

Queens, New York, New York, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Берта Львовна

Смерть
06.03.2016
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