(Гейшерик) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гейшерик) Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

25.07.1912

Дата смерти

06.04.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1912

Отец: Гейшерик Яков

Мать: Гейшерик Клара

Украина
Бракосочетание
1934

Муж: Кушак Наум Исаакович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1936

Сын: Кушак Юрий Наумович

Отец ребёнка: Кушак Наум Исаакович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушак Наум Исаакович

Рождение ребёнка
17.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушак Наум Исаакович

Смерть
06.04.1978
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