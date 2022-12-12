(Гейшерик) Елизавета Яковлевна
Место рожденияУкраина
Дата рождения25.07.1912
Дата смерти06.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1912
Отец: Гейшерик Яков
Мать: Гейшерик Клара
Украина
Бракосочетание
1934
Муж: Кушак Наум Исаакович
Рождение ребёнка
19.04.1936
Сын: Кушак Юрий Наумович
Отец ребёнка: Кушак Наум Исаакович
Рождение ребёнка
12.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кушак Наум Исаакович
Рождение ребёнка
17.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кушак Наум Исаакович
Смерть
06.04.1978