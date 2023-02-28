Кушак Наум Исаакович
Место рождения
Дата рождения16.04.1911
Дата смерти26.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1911
Отец: Кушак Исаак Давид)
Мать: Кушак (kushak) Рива Riva
Бракосочетание
1934
Жена: Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
19.04.1936
Сын: Кушак Юрий Наумович
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
12.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
17.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Смерть
26.12.1977
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 2, ограда/участок 794