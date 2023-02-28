Кушак Наум Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушак Наум Исаакович

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Место рождения

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.04.1911

Дата смерти

26.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1911

Отец: Кушак Исаак Давид)

Мать: Кушак (kushak) Рива Riva

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1934

Жена: Елизавета Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1936

Сын: Кушак Юрий Наумович

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
17.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Смерть
26.12.1977
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 2, ограда/участок 794
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