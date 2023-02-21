Файбышев (Faybyshev) Яков (Yakov) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файбышев (Faybyshev) Яков (Yakov)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Файбышев (faibischev) Герц (Guertz)

Мать ребёнка: Файбышева ?

Минск, Минск
Рождение ребёнка
1912

Сын: Файбышев Лев Яковлевич

Мать ребёнка: Файбышева ?

Белорусская ССР, Минская обл., г. Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файбышева ?

Смерть
Неизвестно
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