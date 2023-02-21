Файбышев (Faybyshev) Яков (Yakov)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Файбышев (faibischev) Герц (Guertz)
Мать ребёнка: Файбышева ?
Минск, Минск
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Файбышева ?
Белорусская ССР, Минская обл., г. Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Файбышева ?
Смерть
Неизвестно