Файбышев (Faibischev) Герц (Guertz)
Место рождения
Дата рождения25.09.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909
Отец: Файбышев (faybyshev) Яков (Yakov)
Мать: Файбышева ?
Рождение ребёнка
23.02.1940
Дочь: Viegas Prado Rachel
Мать ребёнка: Faibischew Anita
São Paulo, São Paulo, Brasil
Рождение ребёнка
11.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Faibischew Anita
São Paulo, Sao Paulo, Бразилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Faibischew Anita
Смерть
Неизвестно
São Paulo, São Paulo, Brasil