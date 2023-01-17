Файбышев (Faibischev) Герц (Guertz) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФайбышев (Faibischev) Герц (Guertz)

Файбышев (Faibischev) Герц (Guertz)

avatar

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

25.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909

Отец: Файбышев (faybyshev) Яков (Yakov)

Мать: Файбышева ?

Минск, Минск
Рождение ребёнка
23.02.1940

Дочь: Viegas Prado Rachel

Мать ребёнка: Faibischew Anita

São Paulo, São Paulo, Brasil
Рождение ребёнка
11.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Faibischew Anita

São Paulo, Sao Paulo, Бразилия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Faibischew Anita

Смерть
Неизвестно
São Paulo, São Paulo, Brasil
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close